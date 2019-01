Hongertje? Dan is er het ‘Cruiseschip van Balen’: halve meter stokbrood met frietjes, twee vleeskroketten, curryworst en mexicano Broodjeshoek pakt weer uit met spectaculaire eetuitdaging Wouter Demuynck

06 januari 2019

01u36 649 Balen Een nieuw jaar betekent in Balen ook een nieuwe eetuitdaging van snackbar De Broodjeshoek. Dit jaar daagt uitbater Marc Peeters zijn klanten uit om het ‘Cruiseschip van Balen’ - een stokbrood van liefst 57 cm met allerlei snacks en garnituur - te verorberen in 40 minuten. Wie daarin slaagt, maakt kans om een cruise te winnen.

Met het ‘Cruiseschip van Balen’ is bedenker Marc Peeters allerminst aan zijn proefstuk toe. Eerder bedacht hij al onder meer de ‘Toren’, de ‘Vulkaan’, het ‘Monument van Balen’ - een eetbaar Atomium -, de ‘Balense Reus’ en de ‘Ster van Balen’. Eetkampioenen van over heel de wereld kwamen al ter plaatse om de verschillende eetuitdagingen aan te gaan.

Dit jaar toverde Marc Peeters het ‘Cruiseschip van Balen’ uit zijn creatieve hoed. Het gaat om een stokbrood van 57 cm met daarop mayonaise, sla, tomaten, ei, curryworst, twee vleeskroketten en één mexicano. Dat geheel wordt afgewerkt met handgesneden verse frietjes en classic burgersaus.

“Enkele jaren geleden hebben we zelf een cruise gedaan en die was erg leuk. We dachten dat het wel een mooie prijs zou zijn. Zo ben ik beginnen nadenken hoe ik iets kon maken dat op een schip lijkt. We hadden eerder al een broodje genaamd ‘de stoomboot’ en op dat idee hebben we verder gebouwd. Zo hebben we speciale sauzen geproefd zodat de uitdaging toch wel wat smaak heeft”, aldus bedenker Marc Peeters, die al snel weer bezig zal zijn met zijn volgende uitdaging.

“Volgende week begin ik al met ideeën op te doen voor volgend jaar. Dat doe ik onder meer in de Verenigde Staten maar ook zaken die ik zie - zoals het Atomium - zorgen voor inspiratie.”

Het ‘cruiseschip van Balen’ kost twintig euro. Hoewel de stokbroden normaal gezien steeds voorradig zijn, is het aangeraden om op voorhand te reserveren. Diegene die het gerecht in 40 minuten kan opeten, maakt kans op een cruise. Die prijs wordt op het einde van het jaar verloot.

“We gaan vakantiecheques ter waarde van een cruise geven. Zo kan de winnaar zelf de bestemming en de datum bepalen.” Diegene die het cruiseschip het snelst kan opeten, krijgt sowieso een prijs. “Wat die prijs inhoudt, valt nog af te wachten. Dat hangt ervan af hoeveel gerechten er verkocht worden. Aan de hand daarvan voorzien we een budget voor die prijs.”

De eetuitdagingen van Marc hebben inmiddels grote bekendheid verworven, zo blijkt ook op sociale media. Toen de nieuwste uitdaging op Facebook werd aangekondigd, telde het bericht na twee uur al 600 reacties. “Vorige week begon men al te bellen en te vragen naar de nieuwste uitdaging. Het zorgt voor veel respons. Er zijn heel wat vaste klanten die steevast naar hier komen voor de uitdaging.”