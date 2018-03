Honderden mensen voor kijkdagen De Anjers 05 maart 2018

De open kijkdagen in residentie De Anjers hebben zaterdag en zondag enkele honderden mensen naar de Veststraat gelokt om er de assistentiewoningen te bekijken. De Anjers is een nieuwbouw in hout massiefbouw van de vzw Astor. Het gebouw staat op grond van het Balens OCMW. Astor kreeg daarvoor een erfpachtperiode van 30 jaar. Daarna wordt het gebouw eigendom van OCMW Balen. De derde partner in het verhaal is Familiehulp. De eerste bewoners worden tegen volgend weekend, als in Balen de Jaarmarkt gehouden wordt, verwacht. Volgens OCMW-voorzitter Erik Borgmans is met de realisatie van De Anjers de cirkel rond. "Nu we ook over assistentiewoningen beschikken, kunnen we een brede waaier aan woon-zorgfaciliteiten aanbieden in onze gemeente. Ik ben een fiere OCMW-voorzitter." De Anjers beschikt over 62 wooneenheden. 75 procent van de bewoners moet ouder zijn dan 65 jaar. "Tegen eind 2018 willen we 80 procent van de woningen verhuurd hebben", aldus Michiel Verhaegen, voorzitter vzw Astor. (EJM)