Heet van de naald: Rock Olmen strikt Therapy? en Whispering Sons Wouter Demuynck

20 maart 2019

12u45 0 Balen Het festival Rock Olmen heeft de affiche voor vrijdag 26 juli vervolledigd. Onder meer Therapy? en Whispering Sons zakken af naar de wijk Stotert. De namen voor de DJ-avond van donderdag 25 juli volgen later nog.

Rock Olmen is toe aan de 29ste editie. Het gezellige muziekfestival heeft zijn huiswerk voor vrijdag 26 juli af. Zo prijkt Therapy? als headliner op de affiche. De Noord-Ierse rockband treedt al 30 jaar op, met onder meer vijf passages op Rock Werchter. Nog een mooie naam is Whispering Sons, dat in 2016 Humo’s Rock Rally won en sindsdien de succesjes aan elkaar rijgt. Hun single ‘Alone’ stond weken op nummer 1 in De Afrekening van Studio Brussel. De band Sons was dan weer de winnaar van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel in 2018.

Verder zijn er ook optredens van It It Anita, Josephine, Mooneye, Lysistrata, Fever Days, Nesqueek en een dj-set van Stijn Van De Voorde. De line-up voor de dj-avond van donderdag 25 juli wordt later nog bekendgemaakt.

Combitickets voor Rock Olmen zijn al te koop op de website en kosten 17 euro. Een ticket verschaft je ook gratis toegang tot de camping, die op 200 meter van het festivalterrein is gelegen.