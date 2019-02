Hanekap en défilé blijven hoogtepunten in Olmens carnaval Jean Eykmans

28 februari 2019

Op zondag 3 maart breekt in Olmen het carnavalgeweld los voor drie volle en dolle dagen lang. In het lange programma, waarin ook de jeugd veel aan bod komt, blijven de hanekap en de défilé op de Markt de hoogtepunten van het Olmens carnaval waarmee een eeuwenoude traditie in ere wordt gehouden.

Zondag 3 maart gaat in het lokaal van Germeer (Heistraat) een verklede carnavalfuif door van 14 tot 19 uur. Om 16.30 uur houden kinderen geboren van 2004 tot 2007 er hun hanekap. Om 21 uur begint in PC Olmen (Olmense Markt) het carnavalbal van partij Blauw-Geel. Maandag in alle vroegte blazen de 5 partijen letterlijk verzamelen om zich klaar te maken voor hun bedeltocht door de Olmense straten. Zowel de 5 partijen als groepen kinderen trekken rond en krijgen van de bevolking geld, snoep en versnaperingen. Om 15.30 uur zijn de kinderen welkom aan het terrein van FC Germeer voor kinderspelen. Om 16 uur trekken de partijen zich terug in hun thuishaven en beginnen er overal de hanekappen: Blauw-Geel op de Olmense Markt, Over de Vaart aan het terrein van Olmen Sport, Hamsehoeve op het terrein van Hoef Sport, Germeer op het terrein in de Heistraat en Olmen Posse op de parking van de sporthal. Om 20 uur staan er drie carnavalbals gepland: bij de partijen Over de Vaart, Hamsehoeve en Germeer.

Op dinsdag 5 maart, de laatste dag, trekken alle partijen van kroeg tot kroeg. Om 13.30 uur begint in aanwezigheid van het Balens schepencollege de défilé op de Olmense Markt. De koningen en ordenances worden vereremerkt door de burgemeester. Voor en tijdens de défilé is er kinderanimatie voorzien. En om de editie 2019 af te ronden gaan er vanaf 20 uur nog eens drie carnavalbals door: bij de partijen Hamsehoeve, Germeer en over de Vaart.