Hanekap eerste hoogtepunt van Vastenavond 13 februari 2018

De Vastenavondviering in Olmen kende gisteren haar eerste hoogtepunt met de traditionele hanekap.





De carnavalspartijen Over de Vaart, Hamsehoeve, Germeer, Olmen Posse en Blauw-Geel startten om klokslag 16 uur met hun hanepak, elk aan het eigen lokaal. Met een houten zwaard trachten de partijleden de kop van een dode gans of haan af te hakken. Wie daar het eerst in slaagt, is een jaar lang de koning van zijn partij. Bij de ene partij doen de leden dat al fietsend, bij andere partijen zitten de kandidaten op een ladder of balk op een draaiend wiel.





Carnavalpartij Hamsehoeve doet het echter net even anders. De deelnemers worden door de gardes geblindoekt en vlak voor de mand geplaatst waarin de haan of gans met de kop naar beneden hangt. Op die manier duurt duurt de hanekap op de Hoef meestal ook het langst. Ooit duurde ze 4 uren.





Gisteren kroonde - of sloeg - Jorith Van Genechten zich tot koning. Jorith koos Tobe Huysmans tot zijn ordenance. "In de voormiddag trokken we, net als de andere partijen, op bedeltocht door de straten van Olmen. Onze groep bestond uit 62 leden. Groepen kinderen zongen aan de deuren en kregen snoep en fruit. Voor de volwassenen doen de Olmenaren letterlijk een duit in het zakje", aldus Hamsehoeve-kapitein Luc Kenis.





Vandaag om 13.30 uur wordt de Olmense Markt vrijgemaakt voor de al even traditionele défilé. In formatie komen dan de partijen de markt opgestapt in aanwezigheid van de Balense burgemeester en schepenen. (EJM)