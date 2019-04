Haag vat vuur bij wegbranden van onkruid Wouter Demuynck

13 april 2019

17u09 0

De brandweer rukte rond 15 uur uit naar Scheps in Balen. Daar had een haag coniferen per ongeluk vuur gevat bij het wegbranden van onkruid door een bewoner. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet verhinderen dat een flink deel van de haag wegbrandde.