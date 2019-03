Grote en kleine lopers overrompelen Olmense Zoo Jean Eykmans

03 maart 2019

De ZooRun Natuurloop lokte zondagmorgen een 100-tal kinderen en 1.200 volwassen lopers naar de Olmense Zoo aan de Bukenberg in Olmen. Voor de inrichters, de Pettige Pony’s en de Olmense Zoo, is dit een zeer bemoedigend aantal deelnemers vooral gezien de barre weersomstandigheden waarin er diende gelopen te worden. Zoals bij de vorige edities verliep de organisatie ook nu weer zeer vlot. Terwijl de volwassenen hun afstanden over 5, 10 en 15 kilometer afmaalden door de bosrijke omgeving én door de Olmense Zoo, werden de kleinste deelnemers letterlijk opgewarmde door een discjockey waarna er voor de kids drie proeven over 500 meter werden afgelegd letterlijk tussen de dierenkooien door, een unieke beleving.

Niet alleen de deelnemers mochten voor hun deelnamegeld vrij de Olmense Zoo bezoeken, dat was ook het geval voor de meegereisde familieleden en supporters. Na de finish konden de deelnemers gebruik maken van verwarmde kleedkamers en douches.

De Pettige Pony’s, een kleine groep Olmenaren met een sportief maar vooral sociaal kloppend hart, en de Olmense Zoo schenken dit jaar het grootste deel van de opbrengst van de ZooRun aan vzw De Schakel, een erkende voorziening in Balen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook broeder René die als Broeder van Liefde in Ruanda een ontwikkelingsproject leidt, mag ieder jaar op een financiële bijdrage rekenen vanuit de organisatie van de ZooRun.