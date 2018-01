Groot sluikstort aangetroffen in natuurgebied 02u43 0 Repro Peter Vanderveken De milieudienst vond tientallen vuilniszakken in De Most-Keiheuvel.

De milieudienst van Balen kreeg de voorbije dagen heel wat klachten over een omvangrijk sluikstort dat werd aangetroffen in het natuurgebied De Most-Keiheuvel aan de Heerbaan. Het ging om tientallen grote en volgepropte vuilniszakken en andere rommel.





"Bij het opruimen van het stort hebben we wel een adres gevonden", klinkt het bij de milieudienst. We hebben een proces-verbaal laten opstellen. De daders mogen zich verwachten aan een schadevergoeding én een boete."





De gemeente benadrukt ook nog eens dat alle sluikstorten liefst zo snel mogelijk gemeld worden bij de milieudienst of bij de politie. "Heb je ook nog adresgegevens aangetroffen op de plaats van het stort? Vermeld dat dan bij je aangifte en laat deze zeker ter plaatse zodat de politie een pv kan opstellen. Zoniet gaat de sluikstorter vrijuit", klinkt het nog. (VTT)