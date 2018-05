Groene Pluim voor Praatpunt Café 17 mei 2018

Groen Balen reikte voor het eerst een Groene Pluim uit. Die eer viel te beurt aan Praatpunt Café. De andere genomineerden waren Marbol en Repair Café. De uitreiking gebeurde tijdens een samenkomst waarop Jeremie Vaneeckhout, ondervoorzitter van Groen, de aanwezigen meenam in zijn verhaal over het fictieve dorp Groenegem. "De Groene Pluim wordt voor de eerste maal uitgereikt in Balen aan een vereniging die op een bijzondere manier bijdraagt aan een warme samenleving. Balen heeft een sterk verenigingsleven en dat juichen wij toe. Deze drie genomineerden dragen net als veel andere verenigingen bij aan een hechte samenleving", aldus Saskia Sterkcx, voorzitster Groen Balen.





Praatpunt Café behaalde de meeste stemmen en mocht op de Dag van de Internationale Fair Trade een pakket met eerlijke producten ontvangen. (EJM)