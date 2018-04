Gratis tuinwerkhandschoenen bij aankoop Vlaco-compost 09 april 2018

Balenaars die in de loop van de maand april minstens 1 zak Vlaco-compost kopen in het IOK-containerpark, krijgen een paar tuinwerkhandschoenen cadeau. Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal. Ongeacht het aantal aangekochte zakken compost, krijg je één paar tuinhandschoenen per aankoop. Meer info: gemeentelijke milieudienst, Vredelaan 1, tel. 014/74.40.90, milieudienst@balen.be. (EJM)