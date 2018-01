Gratis tickets jaaroverzicht BalenTV 2017 02u33 0

In vrijetijdscentrum De Kruierie worden op dinsdag 20 februari om 19 uur en op woensdag 21 februari om 14 uur filmpjes vertoond die in de loop van 2017 op Balen TV vertoond werden. Balen TV en Erfgoed Balen blikken zo terug op 2017.





De voorstelling duurt ongeveer twee uur, pauze inbegrepen. De voorstellingen zijn gratis maar geïnteresseerden dienen gratis tickets af te halen in VC De Kruierie,





Bevrijdingsstraat 1. (EJM)