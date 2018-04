Gratis tennissen op sportcomplex Bleukens 23 april 2018

In het gemeentelijk sportcomplex Bleukens liggen de drie tennisvelden er piekfijn bij en zijn klaar voor gebruik. Tot eind oktober kan men de terreinen gratis gebruiken. Reserveren is niet verplicht, maar wie dat wel doet, heeft voorrang op het gebruik van de terreinen. Reserveren kan bij de sportdienst (tel. 014/74.41.51 en sportdienst@balen;be) of via het e-loket van de gemeentelijke website.





Wie nog dezelfde dezelfde dag wil gaan tennissen in sportcomplex Bleukens reserveert best binnen de openingsuren van de sportdienst om er zeker van te zijn dat er nog een plein vrij is. De reservaties hangen uit in het infobord aan de tennisterreinen. Het is niet de bedoeling om van dit aanbod gebruik te maken om (betaalde) privélessen te geven.Wie zich na het tennissen wil douchen, kan voor 5 euro een 10-beurtenkaart kopen bij de sportdienst. (EJM)