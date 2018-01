Gezondheid boven bij Baldemo 30 januari 2018

02u30 0

Dienstenfirma Baldemo wil in 2018 haar huishoudhelpers aanzetten tot deelname aan een reeks gezondheidsregels. Daarom nodigde afdelingshoofd Marleen Vanlingen de firma Fitbees uit om de bij Baldemo aangesloten huishoudhelpers tijdens een infomoment kennis te laten maken met de gezondheidstips die Fitbees in petto heeft. Marleen Vanlingen: "2018 staat bij Baldemo in het teken van gezondheid. We beseffen als werkgever dat gezondheid zeer belangrijk is en dat met het drukke leven van vandaag het niet altijd evident is om gezonde gewoontes aan te nemen. Wij willen ons personeel hierin steunen en begeleiden. Zo zal gezondheidscoach Maarten van Fitbees ons uitdagen met een spel van 4 weken om te werken aan onze gezondheid en staat hij een jaar ter beschikking voor onze collega's "





Baldemo is een intergemeentelijke organisatie, opgericht door de PWA's van Balen, Dessel en Retie en de OCMW's van Balen, Dessel, Mol en Retie.





(EJM)