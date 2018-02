Gezocht: verdachten poging doodslag RECONSTRUCTIE IN 'FAROEK' MOET VOOR DOORBRAAK ZORGEN JEF VAN NOOTEN

27 februari 2018

Balen Politie en parket zijn op zoek naar de

verdachten van een poging tot doodslag eind oktober 2017 aan Bowling Helios in Balen. Nadat ze eerst binnen in de zaak amok maakten, reden ze bij hun vertrek met opzet in op een groep klanten van de bowlingzaak. Luc Sneyers raakte





daarbij zwaargewond. Het VTM-





programma Faroek toont vanavond een reconstructie.





De feiten deden zich voor op vrijdagavond 27 oktober 2017 bij Bowling Helios aan Gerheide in Balen. Terwijl er een bowlingtornooi aan de gang is, wordt één baan gebruikt door twee koppels. "Franse zigeunertypes", volgens getuigen. De twee mannen en vrouwen maken zowat de hele avond amok. "Ze hingen het beest uit. Ze liepen met hun eigen schoenen over de bowlingbanen, gooiden met twee ballen tegelijk,.. Ze zeurden ook de hele tijd of we de muziek luider konden zetten en de lichten konden dimmen", zegt zaakvoerder Wim Vets.





De uitbaters konden niet ingaan op dat verzoek omdat er een competitiewedstrijd aan de gang was. Dat was niet naar de zin van de twee koppels. Ze bleven zich balorig gedragen en moesten meermaals tot de orde worden geroepen door de uitbaters. "Het ging van kwaad naar erger. Toen ze hun spelletjes en drank afrekenden, wilden ze absoluut korting krijgen. Ze werden agressief toen ze dat niet kregen", zegt Vets. "Ze gooiden het geld over de toonbank en maakten allerlei gebaren bij het verlaten van de zaak."





Het amok van de zigeunerkoppels was niet onopgemerkt voorbij gegaan bij de aanwezige klanten. Enkelen van hen gingen mee naar buiten, naar eigen zeggen om de koppels te bedaren en om hun nummerplaat te noteren. De verdachten vertrokken met gierende banden aan de bowlingzaak, maar maakten een eindje verderop rechtsomkeer. Vervolgens reden ze met opzet richting een groepje bowlingspelers. Zowel Ghislain Polmans als Luc Sneyers werden geraakt. "Bij mij vielen de verwondingen mee. Ik had alleen was kneuzingen en schaafwonden", getuigt Ghislain.





Driedubbele beenbreuk

De gevolgen voor Sneyers waren groter. Hij werd door de auto opgeschept en belandde op de motorkap. De man hield een driedubbele beenbreuk over aan de opzettelijke aanrijding. Hij belandde een tijd in het ziekenhuis, en loopt vier maanden later nog altijd met krukken. "De dokters kunnen op dit moment nog niet zeggen of ik ooit nog normaal zal kunnen stappen. Het genezingsproces zal er sowieso één van lange adem worden. We zullen zien hij het evolueert", zegt Luc Sneyers. De trucker heeft sinds die avond niet meer kunnen werken, en ook bowlen is er voorlopig niet meer bij. "Ik was een half jaar voordien nog aan mijn knie geopereerd. Die knie was nog maar pas volledig hersteld toen dit gebeurde."





Gestolen wagen

Na de aanrijding vluchtten de daders weg. Zowel de auto waarmee ze zich verplaatsten als de nummerplaten, bleken gestolen te zijn. De auto werd enkele uren na de aanrijding terug gevonden aan het Kristalpark in Lommel, maar de twee koppels zelf zijn nog altijd spoorloos. In de hoop een doorbraak te forceren, hebben politie en parket het VTM-opsporingsprogramma Faroek ingeschakeld. Vorige week maandag werd een reconstructie van de poging tot doodslag gefilmd. Vanavond is die reconstructie te zien op televisie.





"Het was niet eenvoudig om aan de reconstructie mee te werken. Want alle herinneringen en emoties kwamen terug naar boven", vertellen de betrokkenen. Maar we hadden geen andere keuze. Die daders moeten zo snel mogelijk worden opgepakt voordat ze nog meer slachtoffers kunnen maken, want volgende keer loopt het misschien fataal af."





De aflevering van Faroek staat vanavond gepland om 22.45 uur. Op zondag 4 maart om 13.45 uur wordt de aflevering nog eens herhaald.