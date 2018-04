Getuigenis van vluchtelingengezin 12 april 2018

Afghaanse vluchtelingen komen op maandag 16 april om 19 uur in vrijetijdscentrum De Kruierie hun vluchtelingenverhaal vertellen. Zij doen dat op uitnodiging van de Mondiale AdviesRaad Balen-Olmen (Marbol) en de dienst mondiale samenwerking. Twee vluchtelingen komen vertellen over hun ervaringen, hun angsten, hun veerkracht en hun drijfkracht, hun vluchtverhaal dus. Ook een Afghaans gezin met jonge kinderen komt getuigen. Taheri Leylla, het personnage uit het boek "Weg van Iran", geeft over het thema een lezing. De aanwezigen krijgen wereldhapjes aangeboden. De toegang is gratis. Wie wil komen luisteren dient ziich te registreten via het e-loket op www.balen.be. (EJM)