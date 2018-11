Gerda Mentens exposeert in De Schieve Redactie

12 november 2018

In café-brouwerij De Schieve aan de Oosthamse Steenweg 98 in Olmen zijn nog tot half december kunstwerken te bewonderen van de Balense kunstenares Gerda Mentens (60). Gerda studeerde in 1980 af als regentes plastische kunsten aan het Sint-Maria Instituut in Antwerpen. Die opleiding en de veelvuldige bijscholingen (reclametechnieken, zeefdruk, kunstgeschiedenis, Chinese painting) die Gerda de voorbije decennia volgde in binnen en buitenland maakt van haar een kunstenares die een grote faam opbouwde tot ver buiten onze landsgrenzen. Haar kennis en kunstzinnige vaardigheden geeft Gerda reeds jaren door aan beginnende, kunstzinnige mensen. Gerda is oprichter en docente van Dum Pingo Vivo, vrij vertaald: zo lang ik schilder, leef ik.

“Ik schilder het liefst in een ongedwongen omgeving. Mijn onderwerpen zijn momenteel gebouwen, straattaferelen en landschappen. Het rechtstreekse contact met de omgeving geeft me veel inspiratie, ik moet de beweging zien en ze kunnen observeren, de sfeer opsnuiven, de ruimte ervaren.”, aldus Gerda.

Gerda’s werken zijn in De Schieve iedere zaterdag en zondag van 13 tot 22 uur te bewonderen, tot en met zondag 16 december 2018. Info: Gerda Mentens, tel. 0496/50.86.60, www.gerdaaquarel.be, e-mail info@gerdaaquarel.be. (EJM)