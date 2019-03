Gemeente start vanaf april met Cambio-autodelen Wouter Demuynck

29 maart 2019

17u25 0 Balen Vanaf april kan je in Balen een Cambio-deelauto uitlenen - ideaal voor wie niet zo vaak een wagen nodig heeft of voor wie een tweede auto wil uitsparen. Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 2 april om 19.30 uur in VC De Kruierie terecht op de gratis infoavond, waar een medewerker alles uitlegt over het systeem.

Cambio is een autodeelsysteem waarbij op vaste standplaatsen auto’s ter beschikking staan die je na reservatie en tegen een vergoeding vrij kan gebruiken. In Balen wordt er gestart met twee deelwagens: één aan VC De Kruierie en één aan het station.

Met Cambio heb je een auto wanneer je er een wil, maar ook enkel dan. En dus betaal je ook enkel als je de wagen gebruikt. Er zijn – op het bescheiden maandelijks abonnement na – geen vaste kosten. Dat maakt het financieel interessant voor wie weinig met de wagen rijdt. Bovendien verlost Cambio je van alle kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt, zoals onderhoud, verzekeringen, herstellingen, brandstofkosten en autokeuring.

Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 2 april om 19.30 uur in VC De Kruierie terecht op de gratis en vrijblijvende infoavond. Hier zal een medewerker van Cambio het autodeelsysteem van naaldje tot draadje uitleggen en antwoorden op allerhande vragen. Wie erbij wil zijn, schrijft liefst vooraf in aan de balie van VC De Kruierie of via het e-loket op www.balen.be/dekruierie.

Snelle beslissers kunnen profiteren van het startaanbod: de eerste 25 aanvragers van een Cambio-kaart in Balen betalen geen instapkosten (35 euro) en ontvangen hun Cambio-kaart volledig gratis. Inschrijven doe je eenmalig via www.cambio.be of per post.