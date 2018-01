Gemeente investeert 6 miljoen euro in 2018 02u34 0 Balen Het gemeentelijk budget voor 2018 voorziet 26,5 miljoen euro voor de dagelijkse werking. De ontvangsten aan gemeentebeslastingen en retributies, opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing, inkomsten uit gemeentefonds en subsidies worden geschat op 28,6 miljoen euro.

In 2018 plant het gemeentebestuur voor 6 miljoen euro investeringen. De belangrijkste investeringen zijn: wegen- en rioleringswerken met fietspad Rijsberg, Rijsbergdijk en Postelweg, wegenis- en rioleringswerken Langvennen, wegenis- en rioleringswerken Malou, studiekosten voor fietspaden, riolering en wegenis, vernieuwen stoepen, fietspaden en weg in de Veststraat, vervanging van het openlucht zwembad in recreatiedomein Keiheuvel, camerabewaking aan het gemeentehuis, jeugdcentrum Biesakker, VC De Kruierie en sportcomplex Bleukens, aanpassing douches sporthal Olmen, outdoor klimrots voor kinderen sportcomplex Bleukens, zonnepanelen op he gemeentehuis en de gemeentelijke werf, aanpassingswerken en meubilair schoolgebouwen, heraanleg speelplaats school Gerheide, masterplan vrijetijdscentrum De Kruierie, aankoop Bert Leysenhuis en vervanging lichtkranten. (EJM)