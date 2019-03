Gemachtigde opzichters gezocht voor school in Olmen Wouter Demuynck

14 maart 2019

20u35 0 Balen Om het oversteken van de leerlingen aan school Klavertje 4 in Olmen in veilige banen te blijven leiden, zijn de school en wijkpolitie op zoek naar bijkomende gemachtigde opzichters. Na een opleiding worden zij - eventueel in een beurtsysteem - dagelijks of enkele keren per week ingeschakeld van 8.20 tot 8.45 uur.

Voor de begeleiding van de kinderen bij het oversteken aan het begin van de schooldag wordt een oproep gedaan naar vrijwilligers om op te treden als gemachtigd opzichter. Bij het einde van de schooldag leiden de leerkrachten als gemachtigd opzichter het oversteken van de schoolkinderen in goede banen.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze een cursus gemachtigd opzichter volgen gedurende een halve (zater)dag en een langdurig engagement aangaan om - eventueel in een beurtsysteem - dagelijks of enkele keren per week op post te zijn van 8.20 tot 8.45 uur.

Heb je interesse of wil je nog meer info? Neem dan gerust contact op met de school (014/30.11.02 of vbs.klavertje4@telenet.be) of met wijkagent Niels Belmans (014/33.37.70 of WijkBalen@politiebalendesselmol.be).