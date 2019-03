Geert Mangelschots (N-VA) op 23ste plaats voor Vlaams Parlement Wouter Demuynck

13 maart 2019

Geert Mangelschots (N-VA) uit Balen is tijdens de verkiezingen van 26 mei kandidaat voor het Vlaams Parlement vanop de 23ste plaats. Mangelschots is gemeenteraadslid sinds 2012, voormalig voorzitter, huidig fractievoorzitter en was bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker van zijn partij.

Naast politiek is Geert Mangelschots beroepsmatig bezig met het organiseren van culturele en bedrijfsevenementen, met straatkunstenfestival TREZART als bekendste voorbeeld. Daarnaast geeft hij deze kennis door aan zijn studenten als docent marketing en eventmanagement bij Syntra en Thomas More.

“Ik sta voor de schakel tussen cultuur en ondernemen enerzijds en onderwijs anderzijds - drie domeinen waar ik mijn weg goed ken en de nodige contacten heb gelegd. Na jarenlang me vooral ingezet te hebben op het lokale, voel ik dat de tijd rijp is om een stap hoger te reiken. Het vertegenwoordigen van de belangen van Balen-Olmen en de Kempen in het algemeen in Brussel kan vele deuren openen voor onze inwoners”, meent Mangelschots.