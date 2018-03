Geelse bakker bakt broden met Balens bier 16 maart 2018

02u55 0 Balen De bezoekers van de kraampjesmarkt op maandag 19 maart op de slotdag van Balen Jaarmarkt mogen alvast uitkijken naar een bijzondere stand. De Balense huisbrouwer Norman Sterkens van brouwerij NoordSter uit de Zilverberkdreef zal er naast zijn biertjes Norman en Lusja ook bierbroden presenteren.

Die bierbroden worden gebakken op basis van die biertjes door de Geelse bakker Peter Steurs uit de Dr. Van de Perrestraat. Bier en brood in één product samengebracht, of wat een kermisganger na drie dagen Jaarmarkt er weer bovenop kan helpen!





"Uiteraard kunnen de bezoekers proeven van onze normale biertjes en ook van de enige echte Balense bierpraline, een zalige samensmelting van Sjokolaa uit de Vaarstraat en onze bieren. Maar daarnaast bieden we ook bierbroden aan om te proeven en te kopen. Om die broden te bakken doen we een beroep op de Geelse bakker Peter Steurs, die de voorbije 20 jaar al een grote reputatie opbouwde als bierbroodbakker", zegt Norman Sterkens.





En bakker Steurs heeft geen geheimen omtrent zijn recepten.





"Ik vertrek van een speciale tarwemengeling, die ik een halfuurtje week in het blonde Norman-bier, voeg er kruiden en honing aan toe en een beetje mout, voldoende om een brood af te leveren dat lijkt op een meergranenbrood. In het donkere Lusja-bier week ik gedurende 3 tot 4 uren een granen- en zadenmengeling, ik voeg daar een meelmengeling met donkere mout aan toe, donkere candijsuiker, een kruidenmengeling en wat karamel. Dat resulteert in een donkerbruin, bijna zwart bierbrood dat zo smeuïg is dat het zelfs met een laagje boter op kan gegeten worden. Maar ook met gerookte vleessorren en vis is dit brood superlekker", aldus bakker Peter Steurs.





Norman Sterkens en zijn vrouw Lucia zullen de bierbroden ongesneden aanbieden tijdens de kraampjesmarkt omdat dan het brood langer vers blijft. Norman en Lucia stellen maandag hun kraampje op op de hoek van de Kerkstraat en de Molenstraat. (EJM)