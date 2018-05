Gabriella Huysmans exposeert in De Schieve 30 mei 2018

Tot eind juni zijn elke zondag van 13 tot 22 uur schilderijen en tekeningen van Gabriella Huysmans (75) te bekijken in café-brouwerij De Schieve aan de Oosthamsesteenweg 98 in Olmen. Gabriella is een artistieke duizendpoot. Als echtgenote van architect Guido De Wolf waren haar stokpaardjes steeds interieur en decoratie, maar Gabriella begon haar artistieke carrière met monumentale macraméstukken. Tal van vakanties doorheen Europa bracht haar in contact met diverse kunststijlen. Na lessen gevolgd te hebben bij Gerda Mentens en René Vreven gaat er haast geen dag voorbij of Gabriella is in de weer met potlood, pastel, krijt, acryl, olieverf of aquarel. Gabriella wil nog steeds haar artistieke grenzen verleggen. Maskers, bloemen, landschappen, portret, architectuur, voertuigen of posters, zij creëert het allemaal met een flinke dosis flair. Het bekijken van haar werken zijn zeker een bezoekje aan café-brouwerij De Schieve in Olmen waard.





(EJM)