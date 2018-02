Frank brouwt bier met hete stenen PRODUCTIE 'DE SCHIEVE ROCKBREWED' OP EEUWENOUDE WIJZE JEAN EYKMANS

06 februari 2018

02u58 0 Balen In café-brouwerij De Schieve aan de Oosthamse Steenweg in Balen-Olmen kan je een nieuw biertje proeven: 'De Schieve Rockbrewed'. Frank Mannaerts produceert het biertje op eeuwenoude wijze: zijn brouwsel wordt halverwege het proces opgewarmd met kasseien die hij eerst op een temperatuur tussen 800 en 1.000 graden Celsius brengt.

Toen in 2012 Frank Mannaerts en zijn partner Inge in Balen-Olmen café-brouwerij De Schieve openden, had Frank al meer dan een decenium de tijd genomen om het vak onder de knie te krijgen. "Na een tiental jaren brouwen en twee jaar brouwerijschool in Gent, ging ik in mijn hobby een stapje verder. Ik bouwde een degustatielokaal in 2013, een jaar later brouwde ik ook op die locatie", zegt Frank. Hij is beroepshalve bedrijfsleider van een chocoladeverwerkend bedrijf. Inmiddels vonden velen de weg naar De Schieve om er te proeven van de drie biertjes die Frank er tot nu toe brouwde.





Porfiere kasseien

Het procédé waarmee de Rockbrewed gebrouwen wordt, is geen uitvinding van Frank, maar gaat heel ver terug in de tijd. Frank: "Al sinds eeuwen wordt bier gebrouwen in Europa. Uiteraard werd vroeger het bier niet in inoxen of koperen ketels gebrouwen, maar in houten tonnen. Deze tonnen kan je niet op een houten vuur kan zetten om het brouwsel te koken. De techniek bestaat erin dat een vuur gemaakt wordt met eiken blokken en houtskool om porfiere kasseien te verwarmen tot 800 à 1.000 graden. Deze rotsstukken worden toegevoegd aan het bier, om zo de temperatuur van het bier te laten stijgen en te laten koken. Op het einde van het brouwproces werden de rotsen uit het bier gehaald en is het bier klaar om te gisten."





Brouwerij De Schieve wil deze authentieke manier van brouwen herwaarderen. Het resultaat is een bier met een lichte carameltoets die ontstaat doordat de suikers op de hete kasseien neerslaan en verbranden. Je proeft ook een een vleugje houtaroma.





Triple en bruin

Na een proces van 10 weken lopen de eerste Rockbrewed Triples en Rockbrewed Bruin uit de tapkraan. Pas na twee en een halve maand is het product klaar voor consumptie. De Rockbrewed Triple heeft een alcoholpercentage van 7, de Rockbrewed Bruin 8 procent. Beide nieuwe biertjes zijn net als de reeds langer bestaande Schieve Tripel, Hop en Donker van het vat en op fles te degusteren. Het typische aan De Schieve is dat alle glazen op een scheve stengel staan, zodat de biertjes allemaal uit 'schieve' glazen gedronken worden.