Fotofietszoektocht voor mucovereniging start aan De Staminee 29 mei 2018

02u36 0 Balen In de maanden juni, juli en augustus start aan Café de Staminee in de Processiesraat 26 in Olmen een fotofietszoektocht, waarvan de opbrengst naar de mucovereniging gaat.

Het initiatief van deze steunactie komt van café-uitbaatster Britt en enkele van haar fietsgrage klanten die zichzelf De Ademtrappers noemen. "Eén van onze stamgasten is Peter, een man die lijdt aan muco. Om hem en de mucovereniging te steunen kwamen we op het idee om een fotofietszoektocht in mekaar te steken. We vragen 5 euro en iedere deelnemer krijgt daarvoor ook nog een gratis consumptie. Op 8 september maken we de prijswinnaars bekend en we koppelen daar een happening aan met een hindernisfietswedstrijd en een tekenwedstrijd, en we stellen een springkasteel op. Die dag maken we dan ook het bedrag bekend dat we aan de mucovereniging zullen overmaken.", aldus Britt Van Dessel.





Mucoviscidose is de meest voorkomende ernstige erfelijke ziekte in België. De mucovereniging zet zich in voor een betere levenskwaliteit en levensverwachting van alle kinderen, jongeren en volwassenen met muco in ons land. (EJM)