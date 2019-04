Fietsster lichtgewond na aanrijding op rotonde Wouter Demuynck

16 april 2019

16u59 0

Op het rondpunt van Rijsberg in Balen is een fietsster, een oudere dame, dinsdagochtend rond 8.40 uur aangereden door een wagen. De bestuurder van de wagen was verblind door de zon en had de vrouw niet gezien. Zij liep gelukkig enkel lichte verwondingen op.