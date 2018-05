Fietsdag De Wezeling 25 mei 2018

Aan de basisschool in Wezel (Keiheuvelstraat 7A, Mol-Wezel) kan zondag 27 mei vanaf 9 uur gestart worden met fietstochten over verschillende afstanden. Alle tochten zijn uitgestippeld en bewegwijzerd. Deelnemen aan De Wezeling kost 3 euro voor fietsers vanaf 12 jaar, wie jonger is mag gratis deelnemen. De opbrengst van De Wezeling komt ten goede aan de school. Op de speelplaats kunnen iedereen terecht op een groot gezellig zomerterras. (EJM)