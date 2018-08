Festival Swingin'Hulsen 01 augustus 2018

Swingin' Hulsen is een gezellig familiefestival onder de kerktoren van Hulsen (Balen) met veel optredens, kinderanimatie en een zomers terras, en dat alles gespreid over twee dagen. Op vrijdagavond 3 augustus staan - traditiegetrouw - tributebands op het podium.





Op de affiche van de Tribute Night staan Hermanus B (Herman Brood), HELP! (The Beatles) en High Voltage (AC/DC). In voorverkoop kost een ticket 12 euro, aan de kassa 17 euro.





Tickets kunnen gereserveerd worden op www.swinginghulsen.be. Wie op vrijdag een ticket koop mag op zaterdag 4 augustus gratis binnen, als hij of zij uiterlijk om 19 uur aanwezig zijn. Zaterdag treden op vanaf 16 uur: The Catsmokes, Guy Verlinde & The Mighty Gators, DeWolff, Freaky Age, Kraantje Pappie en nevermind Nessie. Wie enkel op zaterdag komt kijken, betaalt 5 euro. (EJM)