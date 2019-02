Feestprogramma 10 jaar VC Kruierie start op 6 februari Jean Eykmans

02 februari 2019

Het gemeentelijk Vrijetijdscentrum De Kruierie opende precies 10 jaar geleden de deuren in de Bevrijdingsstraat 1. De start van een lang feestprogramma staat gepland op woensdag 6 februari. Tussen 10 en 20 uur is het publiek doorlopend welkom. Elke bezoeker wordt een gratis drankje aangeboden.

Tussen 16 en 19 uur is healthy foodie Steffi Vertriest (gekend van ‘De Gezonde Goesting’ op Njam! en haar blog byebyecheeseburger.be) te gast met gezonde en lokale kookworkshops. Van 15 tot 19 uur komt Jommeke op bezoek en kan men proeven van lekkere pannenkoeken, bereid op de Ofyr (vuurschaal bbq). Verder is er o.a. de lancering van het ‘Hop Up’-speelhoekje, een levensgroot ganzenbord, een voorleessessie en vertelplaten in de Bib (14 - 15.30 uur) en muziek van Kundabuffi (13 -19 uur).

Balenaars vinden in het gemeentelijk Infoblad een bon die men op 6 februari kan inruilen voor een handig en duurzaam hebbedingetje (1 bon per gezin, zolang de voorraad strekt).

Info: VC De Kruierie, 014/74 40 50, dekruierie@balen.be.