FC Germeer viert 50-jarig bestaan 13 juni 2018

Voor de viering van het 50-jarig bestaan van FC Germeer zakten vele oud-spelers en sympathisanten af naar de kantine aan de terreinen in de Heistraat. Samen met het bestuur, medewerkers en huidige teams vierden ze de mijlpaal in de rijke geschiedenis van de rood-zwarte club in stijl. Bestuurslid Leon Beckers haalde herinneringen op aan het prille begin van de club, de evolutie en beklemtoonde ook het maatschappelijk belang van de club. Na het officiële gedeelte gingen alle remmen los tijdens een muzikale avond met het Meerhouts live-orkest The Jackets.





