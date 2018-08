Familiewaterglijbaan eindelijk open in Keiheuvel 20 augustus 2018

02u29 0

Het zwembadcomplex in recreatiedomein Keiheuvel is met de opening van de grote familiewaterglijbaan nu helemaal vernieuwd. Aan het begin van de zomervakantie vorig jaar werd het zwembad gesloten omdat de bodem los gekomen was. "Bij het begin van deze grote vakantie was het vernieuwde zwembad klaar. Alleen de waterglijbaan ontbrak nog. Tot afgelopen weekend. De glijbaan van twee meter breed komt uit in een apart bad, en niet meer in het grote bad, om veiligheidsredenen", zegt Raf Mertens (vzw Keiheuvel). Dat het zwembadcomplex deze zomer weer open ging, was een opsteker voor domein Keiheuvel en het gemeentebestuur. Gezien de topzomer liepen de bezoekersaantallen hoog op.





(EJM)