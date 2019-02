Dronken WK-avond eindigt met zwaar geweld Jef Van Nooten

22 februari 2019

16u19 0 Balen Wat een leuke voetbalavond had moeten worden, eindigde op 6 juli 2018 met zwaar geweld. Frans V.D.H. riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar voor slagen en verwondingen aan de vrouw van zijn vriend.

Frans V.D.H. trok op 6 juli 2018 naar een vriend in Balen om samen naar de WK-wedstrijd tussen België en Brazilië te kijken. Tijdens de wedstrijd vloeide de alcohol rijkelijk. De vrouw des huizes bracht hem in dronken toestand naar huis. Eenmaal bij zijn woning aangekomen, beschuldigde V.D.H. de vrouw er van zijn identiteitskaart en bankkaart te hebben gestolen. “Naast de auto greep hij haar bij de keel. Hij gaf vuistslagen in haar gezicht. Haar bril belandde daarbij op de grond. Terwijl ze op handen en knieën de bril zocht, gooide hij het autoportier dicht tegen de ribbenkast van mijn cliënt”, verduidelijkt de advocaat van het slachtoffer. “Gelukkig is net op dat moment het hondje van V.D.H. gaan lopen. Hij ging er achterna waardoor mijn cliënte kon vluchten.”

Een vrouw was getuige van het geweld. Toch ging het er volgens V.D.H. anders aan toe. Hij verklaarde dat het de burgerlijke partij was die hysterisch werd toen hij haar van diefstal had beschuldigd. “Ze werd zo kwaad dat ze gestruikeld is. Net op dat moment gooide ik het portier dicht. Het was nooit mijn bedoeling dat het portier tegen haar zou belanden.”

Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar.