Domein Keiheuvel zoekt medewerkers 11 mei 2018

Recreatiedomein Keiheuvel zoekt enthousiaste medewerkers die minstens 18 jaar oud zijn voor het begeleiden van educatieve activiteiten en spelen. De kandidaten moeten kunnen werken met kleuters en kinderen uit het basisonderwijs en activiteiten rond natuur- en milieu-educatie ondersteunen. De uren zijn afwisselend en worden ruim op voorhand in overleg afgesproken. Er komen veel thema's aan bod: brood bakken, educatieve spelletjes, vogelnestkastjes timmeren, cakejes bakken, papierscheppen en dergelijke. De vrijwilligers mogen rekenen op een vrijwilligersvergoeding en worden ondersteund door een educatief medewerker. Kandidaturen kunnen ingediend worden via animatie@keiheuvel.be of op 014/81.03.01. (EJM)