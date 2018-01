Dijken nieuw overstromingsgebied doen ook dienst als wandelpaden 02u25 0

In het gebied tussen de Molse Nete en de Oude Nete in Balen starten vandaag werken aan een nieuw overstromingsgebied. De Molse Nete treedt geregeld buiten haar oevers en het nieuwe overstromingsgebied moet dat probleem oplossen. De waterellende bereikt vaak ook Mol-Centrum.





Met de aanleg van het overstromingsgebied wil de provincie Antwerpen tegelijk een mooi en nieuw wandelgebied realiseren. De dijken zullen namelijk gebruikt worden als wandelpaden. Dankzij een nieuwe brug en houten knuppelpaden door het moerasachtige gebied kunnen wandelaars makkelijk de weg vinden naar dit stukje natuur. "De provincie is beheerder van de meeste onbevaarbare waterlopen. Ons waterbeleid moet niet alleen burgers beschermen tegen wateroverlast, maar waar mogelijk richten we onze projecten namelijk zo in dat de natuur en zachte recreatie er ook op kunnen vooruitgaan", legt gedeputeerde Rik Röttger (sp.a) uit.





De aanleg van het overstromingsgebied kost 490.000 euro. (EJM)