Dieven stelen gereedschap uit bestelwagen Jef Van Nooten

20 maart 2019

10u27 0

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Nieuwstraat in Balen. De eigenaar van de bestelwagen ontdekte woensdagochtend dat er werkmateriaal uit het voertuig was gestolen.