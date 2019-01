Dieven stelen drank uit container aan visvijver JVN

02 januari 2019

17u21

In de Stevensvennenstraat in Balen is woensdagmiddag rond 13 uur een inbraak in een container vastgesteld. De container doet dienst als opslagplaats van een kantine aan een visvijver. Dieven braken de container open en gingen aan de haal met drank.