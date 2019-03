Dieven dringen woning binnen Jef Van Nooten

19 maart 2019

18u05 0

Dieven zijn een woning binnen gedrongen aan Savelberg in Balen. De bewoners stelden de inbraak maandag vast. De daders braken een deur aan de zijkant van het gebouw open om binnen te geraken. Het is niet duidelijk of de inbrekers buit hebben gemaakt.