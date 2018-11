Dieven dringen school en woning binnen Jef Van Nooten

28 november 2018

In de Gustaaf Woutersstraat in Balen is dinsdag een inbraak in de basisschool vastgesteld. De daders braken een raam open om het schoolgebouw binnen te geraken, maar zijn zonder buit gevlucht toen het inbraakalarm begon te loeien. Ook in de Streekweg in Balen werd dinsdag een inbraak ontdekt. Inbrekers drongen er een huis binnen via een raam. Ze doorzochten de kasten in de woning, maar konden op het eerste zicht geen buit maken.