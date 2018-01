Dieter uit Thuis veilt kunst voor ALS Liga 23 januari 2018

De leden van Kunstkring KuBa (Kunstkring Balen) stellen hun werken tentoon in vrijetijdscentrum De Kruierie ten voordele van de ALS Liga, de vereniging voor patiënten met de dodelijke zenuwspierziekte. De expositie loopt tot zaterdag 3 februari. Die dag vindt ook vanaf 18 uur de kunstveiling plaats. Opmerkelijk: veilingmeester van dienst is Balenaar Raf Jansen, bekend als politieman Dieter in de populaire één-serie Thuis. Tot en met donderdag 1 februari kunnen geïnteresseerden ook online een bod uitbrengen via een link op www.balen.be. De openingsuren van VC De Kruierie zijn: op maandag van 14 tot 20 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 20 uur, op vrijdag van 10 tot 17 uur, op zaterdag van 16 tot 16 uur en op zondag van 13 tot 17 uur. (EJM)