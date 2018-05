Devid Cools sterft bij ongeval met Vespa 08 mei 2018

De Balenaar die zondagavond om het leven is gekomen bij een verkeersongeval met een scooter, is de 44-jarige Devid Cools. De man was samen met twee vrienden een toertje aan het maken met een Vespa, iets wat ze wel vaker deden. Hij reed als laatste in de rij toen hij werd opgeschept door een bestuurster die een bocht miste. Devid Cools overleed ter plaatse. De bestuurster van de wagen legde een positieve ademtest af. Devid laat een partner en kinderen achter. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring. Een begroetingsmoment is voorzien op vrijdag 11 mei van 18.30 uur tot 19 uur in het funerarium Veldpoort in Meerhout.