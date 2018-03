Dealer doet enkelband af en zet drugshandel voort 07 maart 2018

Een 25-jarige man uit Balen is opnieuw tegen de lamp gelopen voor drugshandel. Opvallend, want hij stond al onder elektronisch toezicht naar aanleiding van een voorlopige hechtenis voor eerdere inbreuken op de drugswetgeving. De Balenaar had echter zijn enkelband af gedaan. Hij dacht dat hij zo ongestoord zijn drugshandel voort kon zetten, maar op 1 maart werd hij betrapt. "Een politiepatrouille merkte drie verdachte voertuigen op aan het einde van een zandweg", verduidelijkt parketwoordvoerster Inge Delissen. "De politie ging over tot een controle. De man uit Balen probeerde nog te vluchten, maar kon toch overmeesterd worden." In zijn auto lagen een grote som cash geld en een rugzak met restanten van speed en ongebruikte zakjes. De politie gaat er daarom van uit dat de man zich ondanks zijn enkelband opnieuw in heeft gelaten met drugshandel. De Balenaar mocht zijn enkelband inruilen voor de gevangenis. De raadkamer heeft dinsdag zijn aanhouding bevestigd voor inbreuken op de drugswetgeving en de namaking van zegels. (JVN)