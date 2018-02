De Twinkeling ontvangt sportieve trofee 15 februari 2018

De gemeentelijke basisschool De Twinkeling aan de Ossenberg in Hulsen kaapte de hoofdprijs weg in de categorie Toon je sportclub@school, een wedstrijd georganiseerd door Sport Vlaanderen. Sportleerkracht Annemie Geuens wist haar leerlingen in De Twinkeling te overtuigen om mee te dingen naar de prijs. "Onze kinderen kwamen in hun sporttenue naar de klas en ze staken een heuse modeshow in mekaar", zegt Geuens. GBS De Twinkeling kreeg bovendien een waardebon van 750 euro, waarmee sportmateriaal voor de school aangekocht zal worden.





(EJM)