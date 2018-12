De Runnies lopen 100 km-Run voor Kom op tegen Kanker Sportief kwartet wil 5.000 euro verzamelen Jean Eykmans

12 december 2018

De 100 km-Run ten voordele van Kom op tegen Kanker op zondag 24 maart 2019 in Provinciaal Domein De Schorre in Boom kan alvast rekenen op de deelname van vier enthousiaste en gemotiveerde loopvriendinnen. De Balense Sandra Le Pera (34), Eva Willems (33) uit Turnhout, Vera Sauer (38) uit Veerle-Laakdal en Marie Kenis (33) uit het Vlaams-Brabantse Holsbeek zijn in volle voorbereiding op de zware loopproef. De verplichte bijdrage per loopkwartet bedraagt 2.500 euro maar het sportieve viertal dat zich De Runnies noemt mikt op 5.000 euro en opende een rekeningnummer waarop sponsors bijdragen kunnen storten.

“Het principe van de 100 km-Run is dat 1 persoon begint met 10 km te lopen, een tweede persoon pikt in na 10 kilometer en ze lopen samen de volgende 10 km, de derde pikt in na de 2de ronde, de vierde persoon na de derde ronde. We lopen dus respectievelijk 40, 30, 20 en 10 km, 100 km in totaal.” zegt Sandra, in het dagelijkse leven kapster. Sandra neemt de langste afstand (40 km) voor haar rekening. Haar loop-collega’s Eva, Vera en Marie zijn allen zelfstandige verpleegsters en lopen 30, 20 en 10 km.

KANKERONDERZOEK

Het doel van de 100 km-Run is fondsen te verzamelen voor kankeronderzoek. Eva:”Elk van ons werd in haar omgeving reeds geconfronteerd met kanker, we weten allen welk een zware impact dit geeft. De keuze om aan deze sponsortocht deel te nemen was dan ook snel gemaakt. We zijn vier loopvriendinnen die mekaar leerden kennen tijdens loopmanifestaties en het klikte snel tussen ons. Dat we nu gedurende maanden ons kunnen voorbereiden versterkt onze vriendschapsband zeker.”

Wie samen met De Runnies de strijd wil aangaan tegen kanker kan het loopteam steunen door een vrije bijdrage te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van “GIFT” en de negencijferige code van De Runnies: 340013033.