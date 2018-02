De Kruierie zoekt lokale producenten 17 februari 2018

02u43 0 Balen Vrijetijdscentrum De Kruierie is op zoek naar lokale producenten om eenmalig op een zaterdag van 10 tot 16 uur het pop-upcafé in leescafé De KruiDerie open te houden. Ze kunnen er hun producten laten proeven en verkopen.

De verantwoordelijken van De Kruierie willen op één zaterdag in de maand een lokale producent proevertjes laten aanbieden aan de bezoekers. "Van die producenten verwachten we dat ze een 250-tal proevertjes van hun product voorzien", zegt Gitte Van Hout. "Deze proevertjes worden terugbetaald, maar zijn gratis voor de bezoekers van De KruiDerie. Het vernieuwde, groene leescafé De KruiDerie is een plek waar we vooral duurzaamheid centraal wil zetten. Dit past binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, waarvoor Balen geselecteerd is als pilootgemeente. Tot 2019 zal onze gemeente dan ook experimenteren hoe ze deze doelstellingen kan integreren in het beleid", aldus Van Hout.





Wie interesse heeft, neemt contact op met Gitte Van Hout, via gitte.van.hout@balen.be, of telefonisch via 014/74.41.13.





De vooropgestelde zaterdagen zijn: 17 februari, 31 maart, 14 of 21 april, 12 of 19 mei, 9 of 16 juni en 30 juni. (EJM)