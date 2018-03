De Krüger herleeft op Balen Jaarmarkt KLANTEN VAN LEGENDARISCH CAFÉ HOUDEN ZATERDAG REÜNIE JEAN EYKMANS

16 maart 2018

02u55 0 Balen Een kwarteeuw nadat café De Krüger in de Vaartstraat de deuren sloot, zal de sfeer van weleer op zaterdag 17 maart herleven. Op de openingsdag van Balen Jaarmarkt zal de zaal van het Volkshuis in de Vaartstraat 54 het decor zijn van café De Krüger van destijds.

Zjeen Reynders, toenmalige (jonge) stamgast, is een van de organisatoren van Balen 2025.be die het initiatief nam. "We beleefden er onvergetelijke tijden als jonge gasten, we leerden er bier drinken - en hoe? - , er waren twee herenvoetbalploegen en een damesploeg, we speelden er urenlang op de sjotter en we maakten er altijd veel plezier. Half Balen vond er een lief. We beleefden er de tijd van ons leven. Tot de mazoutstoof in het café ontplofte, iedereen en alles zo zwart als roet. Het café bleef nadien dicht. Een abrupte einde van een tijdperk."





Désiré Geboers, broer van The Kid Eric, en Lea waren de eerste uitbaters. "Daarna volgde even Stany Wouters en dan nam ik in 1982 het café over als 23-jarige jongeman", zegt Theo Geuens. "In De Krüger was er altijd ambiance, veel jong volk en hard rock-muziek. Ik onderhield het voetbalplein dat we deelden met de pompiers van Balen. Ons team 'De Krüger Boys' werd getraind door Fons Geyzen die meer tijd moest steken in spelers op te bellen dan hen te coachen! Maar we hadden wel een prima team dat steevast meedeed voor de prijzen en legendarische derby's speelde."





Met paard op café

Aan toestanden en grappen geen gebrek in café De Krüger, dat genoemd werd naar het bier dat er getapt werd, Krüger Pils.





"We hielden ook eens carnaval", vertelt Theo. "Jos van de Posthoorn uit Geel kwam er met zijn paard vanuit Geel voor naar Balen. En Jos - dierenvriend als hij is - zette zijn paard gewoon naast hem in het café! Een andere stamgast, Fons Mertens, was van niets bang. Hij wedde voor 100 frank dat men 2 rauwe eieren op zijn hoofd mocht kapotslaan. Een eerste ei werd geklutst op Fons' hoofd, hij dacht zijn 100 frank rap te verdienen, maar het tweede ei kwam natuurlijk nooit op het hoofd van Fons terecht!"





Krüger Boys

Ook Marc Dammen komen de herinneringen vlotjes voor de geest. "Ik reed enduro en nam deel aan buitenlandse wedstrijden. Maar als er in Wallonië wedstrijden waren dan trokken we met een aantal stamgasten naar 'de Walen' en gingen samen rijden. Ooit kreeg men mij zo ver dat ik op een kleine moto over de gehele lengte van de toog die uit treinbils bestond, reed, twee bochten van 45 graden incluis. Om nooit te vergeten. Ik voetbalde ook met de Krüger Boys mee. Ik herinner me nog goed dat we in de Balense competitie vlotjes kampioen speelden. De paars-witte formatie van de Krüger was een gevreesd team!"





Zaterdag 17 maart is café De Krüger 2.0 geopend vanaf 19 uur. Via een facebookpagina stromen de reacties al wekenlang binnen van ex-Krügergangers die er absoluut bij willen zijn.





Platenspeler

Zjeen Reynders heeft alvast een platenspeler klaar gezet om er platen van weleer te laten draaien door een DJ. "Het is de bedoeling om jaarlijks met Balen Jaarmarkt de Krüger een dag te doen herleven. De opbrengst gaat naar de aankoop van reserveonderdelen van een ambulance in Tansila in Burkina Faso, een project dat we met de gemeentelijke Mondiale Adviesraad Balen-Olmen ondersteunen", zegt Zjeen Reynders, ook schepen in Balen van mondiale samenwerking.