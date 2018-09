De kop is eraf voor Mondomio 04 september 2018

De eerste schooldag in de Mondomio Junior Academy in de Steegstraat in Balen was niet alleen voor de 69 kleuters en leerlingen een nieuwe stap. Ook voor directrice Debbie Goudriaan (29) en haar groep leerkrachten was het de start van een nieuw verhaal. Directrice Debbie en haar personeelsleden toverden op amper zes weken de voormalige taverne De Gagel om in een vrije non-confessionele basisschool. De kinderen én de leerkrachten beschikken dus allen over splinternieuwe matrialen, inclusief een moderne buitenspeeltuin. "Het waren spannende tijden maar eindelijk kunnen we er aan beginnen", slaakte directrice Debbie Goudriaan een zucht van opluchting bij de start van de school. Mondomio staat voor leerlingen en leerkrachten in uniformen, flexibele starturen, les geven in groepen van 12 leerlingen tot de mogelijkheid van nachtopvang. (EJM)