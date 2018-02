Cursus iPhone en iPad 23 februari 2018

Bigclub Informatica Groep Kempen vzw organiseert op zondag 25 februari van 9.30 tot 12 uur een les iPhone en iPad. Deze les richt zich op personen die weinig of geen ervaring hebben met deze technische middelen. De cursus vindt plaats bij de Bigclub in de Boudewijnlaan 15 in Balen. Meer informatie krijg je via het telefoonnummer 0495/56.22.75. (EJM)