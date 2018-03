Cultuurprijs voor Natuurpunt en Griesbroek 09 maart 2018

De gemeentelijke cultuurraad maakte in vrijetijdscentrum De Kruierie de cultuurprijzen 2017 uit. De cultuurprijs wordt door een jury toegekend aan een persoon of vereniging die op cultureel vlak een uitzonderlijke of bijzondere prestatie verrichtte met ruime weerklank in of voor Balen. De cultuurprijs 2017 werd uitgereikt aan Natuurpunt en haar programma dat ze samenstelde naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van natuurgebied Griesbroek in Olmen. De cultuurraad kent ook al enkele jaren een publieksprijs toe. De prijs van het publiek voor 2017 ging naar de Balense kortfilm 'Soms geslagen, nooit verslagen... September 1944' , een samenwerking van Jef Cleemput, Erfgoed Balen, Werkgroep Balen Bevrijd in samenwerking met de Molse Amateurfilmclub.





(EJM)