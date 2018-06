Culinair genieten met Smulpaap 09 juni 2018

De Smulpaaproute strekt zich uit over de gemeenten Mol, Retie en Balen. Tot 24 september kan men zich culinair laten verwennen in vier Balense horecazaken: Herberg 't Rustpunt in Olmen, Koffiehuis Fieneke in Balen-Centrum, Taverne De Kwacht in Hulsen en Frituur N18 in Steeg. De brochure kan voor slechts 14 euro aangekocht worden in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1). De gezamenlijke waarde van het aanbod is minstens 30 euro. (EJM)