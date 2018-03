Crowdfunding levert 4.273 euro op voor Olmense Zoo 24 maart 2018

02u32 0

De crowdfundingsactie die student dierengeneeskunde Robby Van Leeuwenberg uit Hasselt in oktober vorig jaar oprichtte bij de sluiting van de Olmense Zoo heeft uiteindelijk een mooi bedrag opgebracht van 4.273,15 euro. "We zijn heel tevreden met dat resultaat en we hebben het geld integraal overgemaakt aan de vzw Olmense Zoo. Zij kunnen het goed gebruiken." Robby Van Leeuwenberg is een regelmatige bezoeker van de Olmense Zoo in het kader van zijn studie.





(VTT)