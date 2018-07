Clubmakkers verrassen jarige Bertus (80) 12 juli 2018

Bertus Boel zal zijn 80ste verjaardag niet snel vergeten. Zijn clubmakkers bij jiujitsuclub Nintai lokten hem met een smoes naar sporthal De Bleukens waar de laatste jeugdtraining van het seizoen doorging. Bertus werd er opgewacht met spandoeken en er was ook een harmonicaspeler. Er was zelfs voor een mobiele frituur gezorgd, zodat het feestje best een tijdje mocht duren. "Bertus is iemand bijzonder. Hij begon op 60-jarige leeftijd bij ons aan jiujitsu te doen. Ondanks zijn hoge leeftijd rolt hij op zijn 80ste nog steeds als een jong veulen over de mat. Een sterke vent!", zegt bestuurslid Jaak Suls. En het deed de aangenaam verraste Bertus, in het gezelschap van zijn vrouw Francine, duidelijk veel deugd om door zijn jiujitsuvrienden in de bloemetjes gezet te worden.





(EJM)